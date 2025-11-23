Fiorentina Juve Marco Baridon non ha dubbi | Yildiz deve essere più coinvolto viene ancora cercato poco Ecco quando farà un passo in avanti la Juventus – VIDEO

Juventusnews24.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorentina Juve, Marco Baridon ha commentato così la posizione di Kenan Yildiz in questo momento dei bianconeri – VIDEO. Marco Baridon, nella puntata di Ma che partita hai visto dopo Fiorentina Juve, ha posato la sua lente d’ingrandimento sulla posizione in campo di Kenan Yildiz. Ecco le dichiarazioni del direttore di dopo l’1-1 del Franchi.           Visualizza questo post su Instagram                         Un post condiviso da (@com) PAROLE – «Il passo in avanti che deve fare la Juve è trovare di più Yildiz. Lo sta ancora cercando e trovando pochissimo, va ancora a intermittenza. La Juventus farà un passo in avanti quando darà molta più luce a Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

fiorentina juve marco baridon non ha dubbi yildiz deve essere pi249 coinvolto viene ancora cercato poco ecco quando far224 un passo in avanti la juventus 8211 video

© Juventusnews24.com - Fiorentina Juve, Marco Baridon non ha dubbi: «Yildiz deve essere più coinvolto, viene ancora cercato poco. Ecco quando farà un passo in avanti la Juventus» – VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

fiorentina juve marco baridonMarco Baridon a caldissimo - 1 dei bianconeri al Franchi Il pareggio del “Franchi” lascia l’amaro in bocca e tanti spunti di riflessione. Si legge su juventusnews24.com

fiorentina juve marco baridonPagelle Fiorentina Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2025/26 - Pagelle Fiorentina Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2025/26 Pagelle Fiorentina Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l ... Secondo juventusnews24.com

DIRETTA/ Fiorentina Juventus Primavera (risultato finale 4-1): poker Viola, Balbo chiude il match (23 maggio) - Calcio di punizione per i padroni di casa con il cross di Romani che non viene deviato ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Juve Marco Baridon