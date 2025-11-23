Fiorentina Juve Marco Baridon non ha dubbi | Yildiz deve essere più coinvolto viene ancora cercato poco Ecco quando farà un passo in avanti la Juventus – VIDEO

Fiorentina Juve, Marco Baridon ha commentato così la posizione di Kenan Yildiz in questo momento dei bianconeri – VIDEO. Marco Baridon, nella puntata di Ma che partita hai visto dopo Fiorentina Juve, ha posato la sua lente d’ingrandimento sulla posizione in campo di Kenan Yildiz. Ecco le dichiarazioni del direttore di dopo l’1-1 del Franchi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) PAROLE – «Il passo in avanti che deve fare la Juve è trovare di più Yildiz. Lo sta ancora cercando e trovando pochissimo, va ancora a intermittenza. La Juventus farà un passo in avanti quando darà molta più luce a Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

