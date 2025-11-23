Fiorentina Juve Marco Baridon a caldissimo | Troppa discontinuità nei 90? c’è ancora tanto su cui lavorare Folle revocare quel rigore – VIDEO
Fiorentina Juve, Marco Baridon a caldissimo ha commentato in questo VIDEO il pareggio per 1-1 dei bianconeri al Franchi. Il pareggio del “Franchi” lascia l’amaro in bocca e tanti spunti di riflessione. L’1-1 tra Fiorentina e Juventus fotografa il momento di una squadra che, seppur guarita dalla crisi profonda (quinto risultato utile consecutivo), è ancora convalescente sul piano della tenuta mentale. A tracciare un bilancio lucido della prestazione è Marco Baridon, direttore di , che nella sua analisi post-partita mette in luce i chiaroscuri della prestazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Luci e ombre: il problema della continuità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Aggiornamento settimanale sui pareggi della Juventus: ne è arrivato un altro contro la Fiorentina. È l’ottavo in stagione finora, il terzo su quattro partite per Luciano Spalletti. Grazie a tutti, ci risentiamo al prossimo aggiornamento. - facebook.com Vai su Facebook
A Kostic risponde Mandragora, pareggio tra Fiorentina e Juve! ? #FiorentinaJuve #UNROSSOALLAVIOLENZA Vai su X
Fiorentina Juve 1-1: i bianconeri escono con un pareggio dal Franchi. Al gol di Kostic, risponde Mandragora. Secondo pareggio consecutivo per la Juventus - Fiorentina Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2025/26 Messa da parte la sosta, si riparte. Segnala juventusnews24.com
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: il VIDEO - Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: il VIDEO con le parole del tecnico alla vigilia del match della 12ª giornata di Serie A 2025/26 (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Archiviat ... Da juventusnews24.com
Fiorentina-Juventus, moviola: rigore su Vlahovic, poi Doveri cambia idea. Una decisione che fa discutere. Tutti gli episodi del Franchi - C’è tanto lavoro da fare per Doveri e per gli ufficiali in sala VAR: nel primo tempo ... Come scrive eurosport.it