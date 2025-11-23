Finalmente qualcuno dice ciò che pensiamo tutti su ghosts di cbs

analisi dell’ultimo episodio di ghost, focus sul rapporto tra i personaggi e le dinamiche con i fantasmi. L’episodio 6 della quinta stagione di Ghosts intitolato “Planes, Shanes and Automobiles” svela una realtà evidenziata già da alcune osservazioni dei fan: i fantasmi di Woodstone tendono a comportarsi in modo fastidioso con la protagonista umana, Sam. La puntata, trasmessa nel contesto della programmazione CBS 2025-2026, rappresenta un momento di svolta che approfondisce le relazioni tra i personaggi e le loro interazioni con i fantasmi della casa. scenario dell’episodio e il rapporto tra Jay e i fantasmi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

