L’Italia ha conquistato la Coppa Davis 2025, alzando al cielo il massimo trofeo per Nazionali di tennis per la terza volta consecutiva, la quarta nella storia del Bel Paese. A fare da mattatori sul cemento indoor di Bologna sono stati Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che hanno vinto i sei singolari disputati nel corso di questa settimana (contro Austria, Belgio, Spagna) e hanno trionfato con pieno merito. Il capitano Filippo Volandri, che per la terza volta consecutiva ha messo le mani sull’Insalatiera entrando nella storia della competizione, ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Supertennis: “ È incredibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

Filippo Volandri: "Più lacrime per questa Coppa Davis. Dobbiamo inventarci qualcosa…"