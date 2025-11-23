Figlia di Redford | falsi di AI su papà

2.44 Amy Redford, figlia minore di Robert Redford, ha raccontato a "Hollywood Reporter" la difficoltà per la famiglia nel gestire contenuti generati dall'AI sul padre,morto il 16 settembre scorso Su Instagram, Amy ha ringraziato i follower per "l'affetto ricevuto", ma ha denunciato la diffusione di tributi falsi e versioni AI inventate di funerali e citazioni. Ha evidenziato come "queste rappresentazioni errate e negative abbiano aggravato il dolore familiare in un momento già difficile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

