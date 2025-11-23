Fiamme in una cantina di via Po l' allarme scattato per il forte odore di fumo | nessun ferito
Attimi di panico tra i condomini di uno stabile sito in via Po 52, a pochi passi dalla centrale piazza Vittorio Veneto. Erano circa le 19 quando diversi residenti hanno constatato il forte odore di fumo provenire dai piani inferiori del palazzo. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco e agenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
