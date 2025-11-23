Fiamme in una cantina di via Po l' allarme scattato per il forte odore di fumo | nessun ferito

Torinotoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di panico tra i condomini di uno stabile sito in via Po 52, a pochi passi dalla centrale piazza Vittorio Veneto. Erano circa le 19 quando diversi residenti hanno constatato il forte odore di fumo provenire dai piani inferiori del palazzo. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco e agenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

fiamme in una cantina di via po l allarme scattato per il forte odore di fumo nessun ferito

© Torinotoday.it - Fiamme in una cantina di via Po, l'allarme scattato per il forte odore di fumo: nessun ferito

Approfondisci con queste news

Scoppia un incendio nella cantina di un palazzo in via Po, nessun ferito - Attimi di panico tra i condomini di uno stabile sito in via Po 52, a pochi passi dalla centrale piazza Vittorio Veneto. Si legge su torinotoday.it

fiamme cantina via poDue incendi in poche ore: fiamme in una villetta a Varsi e in un'abitazione in via Po - Una squadra è intervenuta a Varsi, in una villetta, per l’incendio di una canna fumaria. Secondo gazzettadiparma.it

Fiamme nelle cantine di un palazzo, Vigili del fuoco in via Des Ambrois - Incendio nelle cantine di un palazzo di Torino, in via Des Ambrois, angolo via San Francesco, in pieno centro. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Fiamme Cantina Via Po