Fiamme al circolo ricreativo di via Berghini
Questa mattina, poco dopo le sei, un incendio ha interessato un circolo ricreativo situato in via Berghini a Genova. Le fiamme, alimentate dalla struttura in legno del locale, hanno rapidamente coinvolto gran parte dei locali.All’arrivo dei Vigili del Fuoco, i pompieri hanno provveduto a spegnere. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
