Festival del Cinema Europeo | per la giuria il miglior film è White Snails

LECCE - È stato assegnato a White Snails di Elsa Kremser e Levin Peter (Austria, Germania, 2025) l’Ulivo d’Oro, premio per il miglior film del Festival del Cinema Europeo di Lecce, giunto alla XXVI edizione. In cartellone, per le varie sezioni e retrospettive della rassegna, oltre 200 titoli.Così. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Festival del Cinema Europeo: per la giuria il miglior film è “White Snails”

