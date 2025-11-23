Ferrara fa ridere Conte | È stato lui a dirmi Ciro basta smettila di fare l’allenatore

Simpatico siparietto a Dazn tra Antonio Conte e Ciro Ferrara nel post partita della sfida contro l’Atalanta. Si commenta il comportamento di Romelu Lukaku che dalla panchina, sul finale di gara, esortava i compagni a non mollare e a tenere duro, come se fosse un vice allenatore. La domanda per Conte è se Lukaku può rubargli il lavoro «Gli voglio troppo bene per augurarglielo. Sconsiglio vivamente di fare questo lavoro alle persone a cui voglio bene a quelle che non mi stanno molto simpatiche lo consiglio». Ferrara: «È stato lui che mi ha detto Ciro basta smettila di fare l’allenatore» Conte chiude: «Ciro avete capito tutto, parlate di calcio che è la nostra passione e lo potete fare in relax. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

