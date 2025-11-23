Farnesina | Ambasciata d' Italia a Teheran segue il caso della minore in Iran

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - L'Ambasciata d'Italia a Teheran sta seguendo il caso della minore F. sin dalla prima segnalazione nel novembre 2023. Lo comunica in una nota la Farnesina, aggiungendo che il padre della minore, Andrea Papale, giunto in Iran a inizio novembre, ha presentato richiesta di un documento di viaggio provvisorio per la figlia, per poter lasciare il Paese. La madre, temporaneamente assente dal Paese ma raggiunta telefonicamente dalla Sede, ha informato più volte l'Ambasciata d'Italia di non acconsentire all'espatrio della figlia dall'Iran in sua assenza. La minore, cittadina anche britannica e iraniana, risulta essere residente a Teheran con la madre. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farnesina: Ambasciata d'Italia a Teheran segue il caso della minore in Iran

