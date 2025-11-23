Familiari a carico il governo fa marcia indietro | tornano le detrazioni per genitori fratelli e altri parenti

Il governo ripristina le detrazioni Irpef del 19% sulle spese sostenute per tutti i familiari fiscalmente a carico, valide già per il 2025. Restano escluse solo le detrazioni per l'ex coniuge, mentre non viene reintrodotta la detrazione in cifra fissa in busta paga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

