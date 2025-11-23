Famiglia Rana conquista la seconda stella Michelin eccellenza veronese nel cuore dell’Oasi del Feniletto
Il Ristorante Famiglia Rana, immerso nella tranquillità di Vallese di Oppeano, ha raggiunto un nuovo traguardo importante: la conquista della seconda stella Michelin, un riconoscimento che lo colloca tra le realtà più significative dell’alta cucina italiana.Si è conclusa al Teatro Regio di Parma. 🔗 Leggi su Veronasera.it
