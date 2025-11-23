Famiglia nel bosco minacce sui social al magistrato che ha allontanato i bimbi
Cecilia Angrisano, presidente del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, è finita al centro di una feroce polemica social per il caso della famiglia nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. Angrisano, infatti, è il magistrato che ha disposto il provvedimento di allontanamento dei tre figli dalla coppia. La notizia si è ovviamente diffusa, e la vicenda è molto seguita, cosa che ha provocato una vera e propria bufera sul web. Stando a quanto riferito, in queste ultime ore Cecilia Angrisano è finita al centro di una gogna social. Tantissimi gli insulti nei suoi confronti, e non sono mancate neppure le minacce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
