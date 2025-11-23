Famiglia nel bosco l’associazione magistrati per i minorenni | Tutela è prioritaria allontanamento extrema ratio

Interviene anche l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (Aimmf) sulla vicenda della famiglia che vive in un bosco in Abruzzo e sulla decisione del Tribunale per i minorenni di allontanare i figli dai genitori. In una nota firmata dal presidente Claudio.

