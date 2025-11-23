Famiglia nel bosco i magistrati dei minori | A rischio i diritti no a strumentalizzazioni

“Con riferimento alle notizie di stampa diffuse in questi ultimi giorni sulla vicenda riguardante il provvedimento emesso il 20 novembre dal Tribunale per i minorenni de L’Aquila: ricordiamo che i giudici presso il Tribunale per i minorenni hanno il dovere di intervenire tutte le volte in cui esistono concreti e attuali motivi per ritenere compromessi, o anche solo messi a rischio, i diritti fondamentali dei minori, in conseguenza di condotte dei genitori che si dimostrino obiettivamente in contrasto con la tutela di questi diritti”. Così l’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Famiglia nel bosco, i magistrati dei minori: “A rischio i diritti, no a strumentalizzazioni”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Avrete probabilmente letto la storia della famiglia che vive nel bosco in #Abruzzo, totalmente votata - dicono loro - alla natura, con tutti i pro ma anche i pesantissimi contro (igiene, istruzione, salute) che riguardano non solo gli adulti, ma i loro tre figli. Ora: ogn - facebook.com Vai su Facebook

Bimbi nel bosco, la madre è con loro in casa famiglia: “Li vedo stranamente euforici, non li lascio da soli” Vai su X

Famiglia nel bosco, i magistrati dei minori: “A rischio i diritti, no a strumentalizzazioni” - "Con riferimento alle notizie di stampa diffuse in questi ultimi giorni sulla vicenda riguardante il provvedimento emesso il 20 novembre dal Tribunale per i ... lapresse.it scrive

Famiglia nel bosco, i magistrati: “Decisione per la tutela dei minori, basta strumentalizzazioni” - L'Anm: "Il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila si fonda su valutazioni tecniche e su elementi oggettivi" ... Lo riporta dire.it

Famiglia nel bosco, è scontro. Nordio: "Strappare bimbi alla famiglia atto grave". L'Anm non cede: "Sentenza motivata" - Ho studiato e compreso qual è il modo migliore per essere felici. Scrive affaritaliani.it