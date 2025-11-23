Famiglia nel bosco Associazione magistrati per minorenni | Un dovere intervenire

(Adnkronos) – "Ricordiamo che i giudici presso il Tribunale per i minorenni hanno il dovere di intervenire tutte le volte in cui esistono concreti e attuali motivi per ritenere compromessi, o anche solo messi a rischio, i diritti fondamentali dei minori, in conseguenza di condotte dei genitori che si dimostrino obiettivamente in contrasto con la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Avrete probabilmente letto la storia della famiglia che vive nel bosco in #Abruzzo, totalmente votata - dicono loro - alla natura, con tutti i pro ma anche i pesantissimi contro (igiene, istruzione, salute) che riguardano non solo gli adulti, ma i loro tre figli. Ora: ogn Vai su Facebook

Bimbi nel bosco, la madre è con loro in casa famiglia: “Li vedo stranamente euforici, non li lascio da soli” Vai su X

Famiglia nel bosco, l’associazione magistrati per i minorenni: "Tutela è prioritaria, allontanamento extrema ratio" - L’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (Aimmf) interviene sulla vicenda della famiglia che viveva in un bosco in Abruzzo e sulla decisione del Tribunale per i minoren ... Si legge su chietitoday.it

Famiglia nel bosco, Associazione magistrati per minorenni: "Un dovere intervenire" - "Ricordiamo che i giudici presso il Tribunale per i minorenni hanno il dovere di intervenire tutte le volte in cui esistono concreti e attuali motivi per ritenere compromessi, o anche so ... Lo riporta msn.com

Caso famiglia nel bosco, i magistrati: “Decisione per la tutela dei minori, basta strumentalizzazioni” - Caso famiglia nel bosco, i magistrati Anm: "Il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila si fonda su valutazioni tecniche e su elementi og ... Si legge su corrierenazionale.it