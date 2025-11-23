Fagioli scrive un messaggio dopo Fiorentina Juve | ecco il gesto social dell’ex bianconero dopo l’1-1 del Franchi – FOTO

Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha scritto questo messaggio dopo il pareggio contro la Juventus. Le sue parole. Il fischio finale dell’arbitro Doveri ha sancito un pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Juventus che lascia l’amaro in bocca a entrambe le squadre per motivi diversi, ma che non ha cancellato i legami umani costruiti nel tempo. Al termine di una partita tesa e combattuta, decisa dalle reti di Kosti? e Mandragora, a prendersi la scena sui social network è stato un gesto di grande affetto che ha coinvolto due dei talenti più cristallini scesi in campo al “Franchi”: Nicolò Fagioli e Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

