Dopo una carriera intensa - inviato di guerra in Medio Oriente, parlamentare, corrispondente da New York, conduttore tv e, infine, direttore di Rai1 - e stressante («Mi è costata un infarto e 4 by pass»), Fabrizio De Noce, 77 anni, si gode la pensione a Bratislava. Sì, è uno dei tanti italiani fuggiti all’estero per non pagare le tasse («Non capisco tutte queste polemiche ridicole») e trascorre 210 giorni in Slovacchia («Mi sono trasferito lì da un anno»): i rimanenti cinque mesi, invece, li divide tra Portogallo («In vacanza») e Italia. La nostra tv, però, continua a guardarla ovunque: «Rai1 vive ancora sui miei programmi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fabrizio Del Noce: "Da Travaglio alla Cuccarini fino a Staffelli e Magalli: cosa ribatto ai miei 'nemici'"