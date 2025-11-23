Colpo di scena a Las Vegas e terremoto nel Mondiale di Formula 1: le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri sono state squalificate dalla Fia. La decisione è arrivata per la questione del fondo irregolare, visto che lo spessore del plank era inferiore allo standard richiesto. Lo ha reso noto la stessa Fia in una nota dopo l'indagine avviata al termine del gran premio americano. Di conseguenza, Russell è secondo, mentre sul gradino più basso del podio sale la Mercedes di Kimi Antonell i. La Ferrari di Charles Leclerc si porta in quarta posizione, quella di Hamilton in ottava. Ma è soprattutto ai fini della corsa alla conquista del Mondiale piloti che arriva uno scossone: Max Verstappen ne trae un enorme vantaggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - F1, terremoto a Las Vegas: McLaren squalificate, Verstappen riapre il Mondiale