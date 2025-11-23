Ex Milan Albertosi | Vincere il derby ti dà una grande carica Spero Maignan resti per molti anni Leao …

In vista del derby tra Inter e Milan di questa sera, l'ex portiere rossonero Enrico Albertosi è stato intervistato dal quotidiano 'La Repubblica' per parlare di stracittadina, Mike Maignan ma non solo. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Albertosi avverte il Milan sulla questione Maignan! - Segui le ultimissime Mentre il Milan di Massimiliano Allegri, il tecnico pragmatico richiamato per la sua esp ... Come scrive milannews24.com

ex milan albertosi vincereAlbertosi su Maignan: "La questione contratto non influisce sulle sue prestazioni. Quando va in campo pensa solo a giocare" - Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, ha parlato così a Tuttosport di Mike Maignan: "Per me è lui il miglior portiere del campionato. Riporta msn.com

ex milan albertosi vincereAlbertosi: “Maignan miglior portiere in Serie A, ma Sommer più bravo in questo aspetto” - Le parole dell'ex portiere del Milan, che in vista del derby di Milano mette a confronto i due estremi difensori ... Si legge su msn.com

