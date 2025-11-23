Evade in scooter senza patente La ex mi perseguita la giudice non gli crede

Lecceprima.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Evasioni continue, guida in stato d’ebbrezza, il sospetto che stia continuando a tallonare la ex, situazione per il quale risponde in un procedimento pendente di atti persecutori, possesso di armi come coltelli. Davvero troppe le situazioni che rendono incompatibile Andrea Caiulo, 41enne. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

evade in scooter senza patente la ex mi perseguita la giudice non gli crede

© Lecceprima.it - Evade in scooter senza patente. “La ex mi perseguita”, la giudice non gli crede

Approfondisci con queste news

evade scooter senza patenteEvade in scooter senza patente. “La ex mi perseguita”, la giudice non gli crede - Un 41enne in carcere dopo essere stato fermato dai carabinieri di Santa Rosa. Come scrive lecceprima.it

evade scooter senza patenteAlla guida di uno scooter ubriaco e senza patente, 7mila euro di multa e denuncia - Nei guai un 38enne di Favara, aveva un tasso quattro volte superiore al consentito. Scrive grandangoloagrigento.it

evade scooter senza patentePatente A o B? Ecco quali scooter, ciclomotori e moto puoi guidare davvero senza rischiare errori o sanzioni - Guida completa alle patenti A e B: categorie, limiti di cilindrata, potenza, requisiti per ciclomotori, scooter e motocicli. Si legge su quotidianomotori.com

Cerca Video su questo argomento: Evade Scooter Senza Patente