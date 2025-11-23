Evade in scooter senza patente La ex mi perseguita la giudice non gli crede

LECCE – Evasioni continue, guida in stato d'ebbrezza, il sospetto che stia continuando a tallonare la ex, situazione per il quale risponde in un procedimento pendente di atti persecutori, possesso di armi come coltelli. Davvero troppe le situazioni che rendono incompatibile Andrea Caiulo, 41enne.

