Eterno Cristiano Ronaldo | rovesciata sensazionale a tempo scaduto

Gazzetta.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 4-1 con cui l'Al Nassr travolge l'Al Khaleej in Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo è sempre protagonista: gol del poker a recupero scaduto con una prodezza che non lascia scampo al portiere avversario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eterno Cristiano Ronaldo: rovesciata sensazionale a tempo scaduto

