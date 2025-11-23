Esplosioni a Centocelle bombe carta in un concessionario e negozio d'abbigliamento

Fanpage.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due bombe carta sono esplose davanti a due esercizi commerciali a Centocelle. Il bilancio è di saracinesche e vetri danneggiati, indaga la polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

esplosioni centocelle bombe cartaEsplosioni a Centocelle, bombe carta in un concessionario e negozio d’abbigliamento - Una è stata posta nei pressi di un concessionario di automobili in via dei Platani, l'altra vicino a un ... Scrive fanpage.it

