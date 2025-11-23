Esplosioni a Centocelle bombe carta in un concessionario e negozio d'abbigliamento

Due bombe carta sono esplose davanti a due esercizi commerciali a Centocelle. Il bilancio è di saracinesche e vetri danneggiati, indaga la polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Esplosioni a Centocelle: bombe carta danneggiano concessionario e negozio di abbigliamento ift.tt/38qkTnB Vai su X

Esplosioni a Centocelle, bombe carta in un concessionario e negozio d’abbigliamento - Una è stata posta nei pressi di un concessionario di automobili in via dei Platani, l'altra vicino a un ... Scrive fanpage.it

Doppia esplosione nella notte a Centocelle con danni a negozi e attività - Due bombe carta sono esplose nella notte nel quartiere Centocelle, a Roma, causando danni a una concessionaria e a un negozio di abbigliamento. Secondo rainews.it

Esplosioni a Centocelle: bombe carta danneggiano concessionario e negozio di abbigliamento - Paura a Centocelle dove nella notte sono esplosi due ordigni artigianali che hanno danneggiato una autoconcessionaria e un negozio di abbigliamento. Riporta romatoday.it