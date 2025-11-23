Esplode una bomba in viale Kennedy | torna la paura a Latina

Un'altra bomba è esplosa questa sera, sabato 22 novembre, poco prima delle 23, a Latina. E' accaduto in viale Kennedy, al civico 203, in un edificio che conta 28 appartamenti.La bomba è stata posizionata all'ingresso del palazzo e la deflagrazione ha provocato ingenti danni al porticato, al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

