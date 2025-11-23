Era il suo ultimo desiderio Ornella Vanoni l’annuncio dopo l’apertura della camera ardente Parla la vip
Si è aperta al Piccolo Teatro di Milano la camera ardente per Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni nella notte tra venerdì e sabato. L’accesso al pubblico è consentito fino alle 14 di oggi e domani dalle 10 alle 13. L’arrivo del feretro, accolto da un lungo applauso delle persone in coda sin dal primo mattino, è stato seguito dal saluto del sindaco Giuseppe Sala e dell’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. I funerali, organizzati secondo le sue volontà, si terranno domani nella chiesa di San Marco. Sono centinaia i milanesi che hanno deciso di rendere omaggio alla regina della musica italiana. La fila, imponente, si snoda da via Dante fino a Largo Cairoli e coinvolge persone di ogni età, unite nel ricordo dell’artista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'ultimo Desiderio tutto cantare ed ora in versione Karaoke - facebook.com Vai su Facebook
Federico Quaranta ci emoziona con l’ultimo desiderio del padre - Federico Quaranta oggi 20 novembre 2025 in collegamento con E' sempre mezzogiorno ha emozionato tutti con il ricordo di suo padre ... Riporta ultimenotizieflash.com
John Cena ha un solo desiderio per il suo ultimo incontro in WWE - John Cena sta preparando corpo e mente per l´ultimo incontro della sua carriera, un momento sicuramente commovente in cui i fan di tutto il mondo avranno l´opportunità di salutare una vera icona. Scrive worldwrestling.it
L’ultimo desiderio delle gemelle Kessler: “Vogliamo essere sepolte con Yello” - L’ultimo desiderio delle gemelle Kessler per il loro pet domestico: “Vogliamo essere sepolte insieme a Yello”. Da amoreaquattrozampe.it