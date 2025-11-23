Era il suo ultimo desiderio Ornella Vanoni l’annuncio dopo l’apertura della camera ardente Parla la vip

Si è aperta al Piccolo Teatro di Milano la camera ardente per Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni nella notte tra venerdì e sabato. L’accesso al pubblico è consentito fino alle 14 di oggi e domani dalle 10 alle 13. L’arrivo del feretro, accolto da un lungo applauso delle persone in coda sin dal primo mattino, è stato seguito dal saluto del sindaco Giuseppe Sala e dell’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. I funerali, organizzati secondo le sue volontà, si terranno domani nella chiesa di San Marco. Sono centinaia i milanesi che hanno deciso di rendere omaggio alla regina della musica italiana. La fila, imponente, si snoda da via Dante fino a Largo Cairoli e coinvolge persone di ogni età, unite nel ricordo dell’artista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it