Era il 23 novembre del 1980 e la terra tremò Malzoni | La nostra priorità era dare risposte cure assistenza
Il 23 novembre 1980, l’Irpinia venne scossa da un terremoto che non solo cambiò la geografia di una regione, ma alterò per sempre la vita di chi vi abitava.Quella notte, tra le macerie, tra il dolore e la paura, c’erano anche gli uomini e le donne della sanità, tra cui il professore Carmine. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Grazie Mauro! Mostra di Scultura | Terra Manomessa 2025 Oggi sabato 22 novembre ultimo giorno. Extra, Piazza dellaRepubblica, Livorno Orario 10.00 - 12.00 | 17.00 - 20.00 #arte #livorno #scultura - facebook.com Vai su Facebook
Irpinia, Terremoto del 1980: 45 anni dopo è ancora vivo il ricordo di quel 23 novembre che cambiò l’Italia - Poi, alle 19:34, novanta secondi interminabili cancellarono interi paesi e migliaia di vite ... Da vivicentro.it
45 anni dal 23 novembre 1980: la memoria che ritorna, mentre la terra è tornata a tremare - La notte era già calata da un pezzo, quella domenica del 23 novembre 1980, quando alle 19:35 la terra si aprì inghiottendo case, scuole, chiese, ospedali. Scrive irpinianews.it
La tragedia dell’Irpinia sconvolta dal sisma e la forza di risorgere - Il pendolo cronologico fa capitare questo quarantacinquesimo anniversario dal terremoto del 23 novembre 1980 nel giorno di festa, per giunta oggi ... Da ilmattino.it