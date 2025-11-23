Il 23 novembre 1980, l’Irpinia venne scossa da un terremoto che non solo cambiò la geografia di una regione, ma alterò per sempre la vita di chi vi abitava.Quella notte, tra le macerie, tra il dolore e la paura, c’erano anche gli uomini e le donne della sanità, tra cui il professore Carmine. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Era il 23 novembre del 1980, e la terra tremò, Malzoni: "La nostra priorità era dare risposte, cure, assistenza"