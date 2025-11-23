Episodio molto dubbio tra Acerbi e Leao sul finire di tempo | il centrale ha tirato i capelli a Rafa in area

Nuove proteste nel derby: dopo il contatto Lautaro-Gabbia, Acerbi tira i capelli a Leao in area al 40'. Il portoghese segnala il gesto, ma Sozza e VAR non intervengono. Un altro episodio che alimenta le polemiche arbitrali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Episodio molto dubbio tra Acerbi e Leao sul finire di tempo: il centrale ha tirato i capelli a Rafa in area

