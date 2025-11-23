Endrick il futuro è tracciato | l’attaccante del Real Madrid è ad un passo dalla sua prossima destinazione

Endrick, il futuro è scritto: l’attaccante del Real Madrid è ormai vicinissimo alla sua nuova squadra. Le ultimissime Il talento brasiliano ha finalmente una destinazione certa: lontano dai riflettori del Santiago Bernabéu, ma al centro del calcio europeo. Real Madrid e Olympique Lione hanno trovato l’accordo definitivo per il trasferimento del baby-fenomeno in Ligue 1, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Endrick, il futuro è tracciato: l’attaccante del Real Madrid è ad un passo dalla sua prossima destinazione

