Emilia Romagna emessi fondi per E45 Anas | Grazie al governo

Emessi dal governo e dal ministero i fondi per la E45 in Emilia Romagna. "Grazie al Governo, che ha messo a terra le risorse necessarie per le opere previste nella programmazione figurativa Contratto di programma 2016-2020 abbiamo concretizzato i cantieri. Dal 2023 ad oggi abbiamo, poi, registrato in Emilia Romagna un aumento percentuale annuo della produzione di manutenzione programmata di oltre il 15% rispetto al 2022, dovuto anche agli stimoli quotidiani del Ministero delle Infrastrutture – ha dichiarato l’AD di Anas Claudio Andrea Gemme -. Solo nel 2025 in questa regione si prevede di terminare l’anno con una spesa per manutenzione di 117 milioni su 212 cantieri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

