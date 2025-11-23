Emerson Royal | Ho scelto io di lasciare il Milan Ai tifosi dico …

L'ex terzino del Milan Emerson Royal, ora al Flamengo, parla così della sua avventura in rossonero e dei tifosi del Diavolo. L'ex terzino del Milan Emerson Royal parla così della sua avventura in rossonero e dei tifosi del Diavolo. Video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Emerson Royal: “Ho scelto io di lasciare il Milan. Ai tifosi dico …”

"A Milano il derby è una partita assurda e la gioia di vincerla è ineguagliabile per l’importanza che ha. Noi l’anno scorso abbiamo riportato la supremazia rossonera… Spero che il Milan continui questa scia: di sicuro avrà un tifoso in più". Emerson Royal Ha sa - facebook.com Vai su Facebook

#EmersonRoyal: “In Italia si parlava più di me che di #CristianoRonaldo, dovevo fare il doppio per essere accettato” Vai su X

Emerson Royal: “In Italia si parlava più di me che di CR7. Sono stato criticato con esagerazione” - Le parole di Emerson Royal, ex terzino del Milan, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Si legge su gianlucadimarzio.com

Emerson Royal e l'addio al Milan: «Ho chiesto io la cessione. Appena arrivato si parlava più di me che di Cristiano Ronaldo» - Ha parlato alla Gazzetta dello Sport a due giorni al derby contro l’Inter: «Oggi sto bene ... Segnala msn.com

Lo sfogo di Emerson Royal: “I milanisti hanno esagerato” - Emerson Royal è tornato a parlare della sua esperienza al Milan e ha lanciato un messaggio molto diretto ai tifosi ... Segnala milanlive.it