Emergenza ai seggi poliziotti lasciati senza pasti e in aule fredde | Condizioni inaccettabili
Pasti in ritardo o non consegnati ma anche ‘minestre riscaldate’ dal giorno prima. Sono le criticità che stanno vivendo le forze dell’ordine impegnate ai seggi elettorali in provincia di Caserta. A denunciarlo la segreteria provinciale del Siap di Caserta che segnala “disservizi e condizioni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
