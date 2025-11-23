Emanuela Orlandi è morta quella stessa sera è stata strozzata con una cravatta | la rivelazione e l’audio inedito a Verissimo

“ Emanuela è morta quel giorno, quella stessa sera, è stata strozzata con una cravatta”. A fare questa confessione a Pietro Orlandi, che l’ha riportata su Canale 5 a “ Verissimo ”, é stato lo stesso uomo che qualche anno fa gli avrebbe detto che il corpo di sua sorella potrebbe trovarsi all’interno della grande galleria che c’è al di sotto della Casa del Jazz e in cui in questi giorni si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi, scomparso il 2 luglio del 1994. A Pietro quest’uomo, incontrato dalle parti di Como, disse che “ Enrico de Pedis gli aveva detto di aver ucciso Emanuela Orlandi con una cravatta perché gli avevano chiesto un favore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Emanuela Orlandi è morta quella stessa sera, è stata strozzata con una cravatta”: la rivelazione e l’audio inedito a Verissimo

