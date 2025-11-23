Eliminato il numero 2 di Hezbollah Non c' è scampo per i terroristi in Libano | il raid di Israele
In un attacco aereo mirato alla periferia meridionale di Beirut, l'esercito israeliano ha ucciso il capo di stato maggiore de facto di Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai, considerato il numero due dell'organizzazione e secondo solo al segretario generale Naim Qassem nella struttura di comando del gruppo. Tabatabai, che aveva aderito a Hezbollah negli anni '80 e aveva ricoperto diversi ruoli di alto livello tra cui quello di comandante della forza d'élite Radwan e di responsabile delle operazioni di Hezbollah in Siria, era un “veterano e un agente centrale dell'organizzazione terroristica”, dicono le IDF. 🔗 Leggi su Iltempo.it
