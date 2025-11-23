In un attacco aereo mirato alla periferia meridionale di Beirut, l'esercito israeliano ha ucciso il capo di stato maggiore de facto di Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai, considerato il numero due dell'organizzazione e secondo solo al segretario generale Naim Qassem nella struttura di comando del gruppo. Tabatabai, che aveva aderito a Hezbollah negli anni '80 e aveva ricoperto diversi ruoli di alto livello tra cui quello di comandante della forza d'élite Radwan e di responsabile delle operazioni di Hezbollah in Siria, era un “veterano e un agente centrale dell'organizzazione terroristica”, dicono le IDF. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Eliminato il numero 2 di Hezbollah. Non c'è scampo per i terroristi in Libano: il raid di Israele