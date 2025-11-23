Elezioni regionali urne aperte Affluenza in calo | in Campania ha votato l’8,25% in Puglia l’8,53% e il 10,10% in Veneto

Ilfattoquotidiano.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calo dell’ affluenz a diffuso in tutte le tre Regioni chiamate ad eleggere i nuovi presidenti e i consiglieri regionali. Alle 12 in Campania si è recato alle urne l’ 8,25% degli aventi diritto, -3,07% rispetto al 2020 quando alla stessa ora aveva votato l’11,32%. In Puglia i dati dell’affluenza alle 12 si fermano all’ 8,53%, percentuale in calo di 3,5 punti rispetto al 12,04% di cinque anni fa. Leggermente superiore il dato del Veneto. Alle 12 ha votato il 10,10% degli aventi diritto, segnando però un calo dell’affluenza superiore rispetto alle altre due Regioni: -4,64%, nel 2020 infatti alle 12 si era già recato alle urne il 14,74%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

