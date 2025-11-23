Elezioni regionali urne aperte Affluenza in calo | in Campania ha votato l’8,25% in Puglia l’8,53% e il 10,10% in Veneto

Calo dell’ affluenz a diffuso in tutte le tre Regioni chiamate ad eleggere i nuovi presidenti e i consiglieri regionali. Alle 12 in Campania si è recato alle urne l’ 8,25% degli aventi diritto, -3,07% rispetto al 2020 quando alla stessa ora aveva votato l’11,32%. In Puglia i dati dell’affluenza alle 12 si fermano all’ 8,53%, percentuale in calo di 3,5 punti rispetto al 12,04% di cinque anni fa. Leggermente superiore il dato del Veneto. Alle 12 ha votato il 10,10% degli aventi diritto, segnando però un calo dell’affluenza superiore rispetto alle altre due Regioni: -4,64%, nel 2020 infatti alle 12 si era già recato alle urne il 14,74%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elezioni regionali, urne aperte. Affluenza in calo: in Campania ha votato l’8,25%, in Puglia l’8,53% e il 10,10% in Veneto

Contenuti che potrebbero interessarti

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/campania-veneto-e-puglia-voto-disgiunto-preferenze-vademecum-elezioni-AHCWDPtD #elezioni #Regionali #Italia Vai su Facebook

? Leggi l'articolo qui: ilsole24ore.com/art/veneto-cam… #elezioni #regionali #IlSole24Ore Vai su X

Elezioni regionali in diretta: in calo l’affluenza in Campania, Puglia e Veneto - Affluenza in calo in Puglia dove si vota per elezioni regionali: in base ai dati disponibili su Eligendo, di 3870 sezioni su 4032, alle ore 12 ha votato l'8,53% degli aventi diritto rispetto al 12,05% ... Da quotidiano.net

Regionali, affluenza in netto calo in Campania (8,24%) e Puglia (8,53%). Si vota anche in Veneto. Seggi aperti oggi fino alle 23 - Circa 11 milioni e mezzo di elettori saranno chiamati domenica e lunedì a scegliere i governatori in Veneto, Campania e Puglia e i rispettivi Consigli regionali. ilmessaggero.it scrive

Elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia: urne aperte, affluenza alle 12 - Urne aperte in Veneto, Campania e Puglia: andamento dell’affluenza e primi numeri della partecipazione al voto. Si legge su notizie.it