Elezioni Regionali Puglia 2025 | alle 19 affluenza al 23,77%

Alle ore 12 l'affluenza alle urne in Puglia, chiamata al voto per il rinnovo del Consiglio Regionale e l'elezione diretta del Presidente della Regione, si attesta all'8,5%. In base a quanto riporta Eligendo, il dato è in calo rispetto alle precedenti elezioni (del 2020) quando l'affluenza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Elezioni Regionali Puglia 2025: alle 19 affluenza al 23,77%

News recenti che potrebbero piacerti

?Elezioni Regionali 23 e 24 novembre: i dati sull'affluenza alle urne alle ore 12: Hanno votato 21.908 elettori su 201.806 aventi diritto, pari al 10,85%. - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia: le news in diretta - la Repubblica Vai su X

Elezioni regionali in diretta: alle 12 affluenza in calo al 8,1% in Campania, 10% in Veneto e 8,5% in Puglia, i risultati del voto - In diretta le elezioni regionali 2025 in Campania, Veneto e Puglia: seggi aperti oggi, domenica 23 novembre, dalle 7:00 alle 23. Lo riporta fanpage.it

Elezioni regionali in diretta: in calo l’affluenza in Campania, Puglia e Veneto - Affluenza in calo in Puglia dove si vota per elezioni regionali: in base ai dati disponibili su Eligendo, di 3870 sezioni su 4032, alle ore 12 ha votato l'8,53% degli aventi diritto rispetto al 12,05% ... Segnala quotidiano.net

Elezioni Regionali: 13 milioni di italiani al voto in Campania, Puglia e Veneto. Affluenza in calo - Seggi aperti domenica 23 e lunedì 24 novembre, rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15. Lo riporta dire.it