Elezioni Regionali Puglia 2025 | alle 12 affluenza all' 8,5%

Alle ore 12 l'affluenza alle urne in Puglia, chiamata al voto per il rinnovo del Consiglio Regionale e l'elezione diretta del Presidente della Regione, si attesta all'8,5%. In base a quanto riporta Eligendo, il dato è in calo rispetto alle precedenti elezioni (del 2020) quando l'affluenza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

