Elezioni regionali primi dati sull' affluenza | votanti in calo nel Brindisino

Brindisireport.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Seggi aperti per le regionali dalle 7 di oggi, domenica 23 novembre. Alle ore 12 si sono registrati i primi dati sull'affluenza. Nella provincia di Brindisi si è recato alle urne l'8,69 per cento degli aventi diritto. Dato calante rispetto alla tornata elettorale di cinque anni fa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

