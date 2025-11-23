Elezioni regionali primi dati sull' affluenza | votanti in calo nel Brindisino

BRINDISI - Seggi aperti per le regionali dalle 7 di oggi, domenica 23 novembre. Alle ore 12 si sono registrati i primi dati sull'affluenza. Nella provincia di Brindisi si è recato alle urne l'8,69 per cento degli aventi diritto. Dato calante rispetto alla tornata elettorale di cinque anni fa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Elezioni regionali, primi dati sull'affluenza: votanti in calo nel Brindisino

