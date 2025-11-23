Elezioni regionali in Veneto | Zaia vota a SVendemiano Stefani a Borgoricco

Today.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, candidato capolista per la Lega in tutte le province, è andato a votare nel seggio di San Vendemiano, nel Trevigiano. Nelle scorse ore ha votato anche il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, Alberto Stefani. Il vicesegretario. 🔗 Leggi su Today.it

elezioni regionali in veneto zaia vota a svendemiano stefani a borgoricco

© Today.it - Elezioni regionali in Veneto: Zaia vota a S.Vendemiano, Stefani a Borgoricco

Altri contenuti sullo stesso argomento

elezioni regionali veneto zaiaAffluenza elezioni regionali Veneto 2025: i dati in diretta - Scenario incerto cinque anni dopo la tornata elettorale vinta da Luca Zaia, in cui la partecipazione si è dimostrata supe ... Lo riporta msn.com

elezioni regionali veneto zaiaZaia capolista Lega alle Regionali Veneto 2025/ Terzo mandato, lista singola e sfida a FdI: cos’è successo - Candidatura di Alberto Stefani e quale ruolo ha Luca Zaia nel Centrodestra alle Elezioni Regionali Veneto: le tappe, dal terzo mandato a capolista ... Da ilsussidiario.net

elezioni regionali veneto zaiaElezioni, Veneto al voto: la sfida di Zaia e la gara FdI-Lega - E dal voto dipenderà l’esito di tre sfide per il Veneto: la scelta del presidente della Regione, il rapporto tra Lega ... Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Veneto Zaia