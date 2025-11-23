Elezioni regionali in Campania Cirielli vota a Cava dei Tirreni

Today.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato del centrodestra alla presidenza della Campania, Edmondo Cirielli, viceministro agli Esteri, ha votato nel seggio della scuola elementare in frazione Sant'Anna, a Cava dei Tirreni, provincia di Salerno. Dopo il voto, l'esponente di Fratelli d'Italia si è fermato in preghiera in una. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Elezioni regionali in Campania, Cirielli vota a Cava dei Tirreni

