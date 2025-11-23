Elezioni Regionali in Campania | al voto per il nuovo Presidente e Consiglio

Il 23 e 24 novembre i cittadini campani saranno chiamati a eleggere il Presidente della Giunta regionale e a rinnovare il Consiglio regionale, composto da cinquanta consiglieri. La consultazione, che prevede la possibilità del voto disgiunto, si svolgerà nell’arco di due giornate: domenica 23. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Vigilia delle #elezioni regionali in #Veneto, #Campania e #Puglia. Si vota domenica, dalle 7 alle 23, e lunedì dalle 7 alle 15. Si elegge il presidente della Regione e si rinnova il Consiglio. Oggi giornata di silenzio elettorale. - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia: si vota oggi e domani (pensando al Referendum). Chi sono i tre favoriti - Mai come stavolta, il risultato elettorale nelle ultime tre regioni al voto tra oggi e domani è molto prevedibile (ma in politica mai dire mai... Come scrive ilmessaggero.it

Come si vota alle Elezioni Regionali Campania 2025/ Liste, nomi candidati, info scheda e voto disgiunto - Come si vota alle Elezioni Regionali Campania 2025, info scheda e voto disgiunto: chi sono i candidati, preferenze consiglieri e rebus ballottaggio ... Scrive ilsussidiario.net

Guida semplice alle regionali in Campania 2025. Dalle istruzioni per il voto ai candidati - Da un lato l'ex presidente della Camera Roberto Fico, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Pd, dall’altro Edmondo Cirielli per il centrodestra ... Si legge su msn.com