Elezioni regionali in Campania affluenza in calo | alle 12 ha votato l’8,25%

In Campania l'affluenza alle urne si ferma all'8,25% nella rilevazione della mattinata per le elezioni regionali. Il dato, pubblicato sul portale Eligendo del Ministero dell'Interno, riguarda i 5.825 seggi aperti in tutta la regione ed evidenzia un calo rispetto alla precedente tornata elettorale, quando alla stessa ora aveva votato l'11,32% degli aventi diritto. Si tratta della prima indicazione.

