Elezioni Regionali Campania 2025 affluenza bassa alle ore 12

Bassa l'affluenza alle urne alle ore 12.00 per le Elezioni Regionali in Campania. Nelle prime cinque ore di apertura dei seggi nei 550 comuni sul territorio, ha votato poco più dell'8% degli aventi diritto.Alle precedenti consultazioni regionali, nel 2020, alle 12 si era recato alle urne l'11.28%. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Elezioni Regionali Campania 2025, affluenza bassa alle ore 12

Regionali, affluenza in netto calo in Campania (8,24%) e Puglia (8,53%). Si vota anche in Veneto. Seggi aperti oggi fino alle 23 - Circa 11 milioni e mezzo di elettori saranno chiamati domenica e lunedì a scegliere i governatori in Veneto, Campania e Puglia e i rispettivi Consigli regionali. Segnala ilmessaggero.it