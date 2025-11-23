Elezioni Regionali Campania 2025 affluenza alle ore 12 bassa nella città di Napoli

Affluenza bassa per le Elezioni Regionali in Campania nella città di Napoli. Alle ore 12.00 nel capoluogo ha votato solamente l'8,23% degli aventi diritto. Alle precedenti consultazioni dopo cinque ore di apertura dei seggi, nel comune partenopeo era andato alle urne il 10.39%. 884 i seggi attivi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

