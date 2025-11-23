Elezioni regionali | alle 19 affluenza in calo di oltre il 2 percento nel Brindisino
BRINDISI - In Provincia di Brindisi l'affluenza alle urne cala di circa due punti percentuali, rispetto alle elezioni regionali del 2020. Alle ore 19, è andato a votare per il 24,43 percento degli aventi diritto, rispetto al 26,69 di cinque anni fa. A livello regionale, il calo è di 4 punto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
