Elezioni regionali alle 19 a Venezia affluenza sotto il 29%

Si conferma il trend negativo dell'affluenza in queste elezioni regionali, seppur in Veneto vada un po' meglio che in Campania e Puglia. Alle 19 hanno votato il 29,2% degli aventi diritto, contro il 35,6% del 2020. Cali netti in tutte le province. Non fa eccezione la città metropolitana di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Elezioni regionali, alle 19 a Venezia affluenza sotto il 29%

Altre letture consigliate

?Elezioni Regionali 23 e 24 novembre: i dati sull'affluenza alle urne alle ore 12: Hanno votato 21.908 elettori su 201.806 aventi diritto, pari al 10,85%. - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia: le news in diretta - la Repubblica Vai su X

Elezioni Regionali 23 e 24 novembre 2025: l'affluenza alle ore 19 - Il Servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noto i dati sull'affluenza alle urne alle ore 19 per le Elezioni Regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. Lo riporta live.comune.venezia.it

Elezioni regionali: i candidati in lista nel collegio di Venezia - I candidati presidenti e le liste sono nell’ordine in cui compariranno nella scheda elettorale della provincia di Venezia, alla quale verranno assegnati 9 seggi. Riporta genteveneta.it

Elezioni regionali in diretta: alle 12 affluenza in calo al 8,1% in Campania, 10% in Veneto e 8,5% in Puglia, i risultati del voto - In diretta le elezioni regionali 2025 in Campania, Veneto e Puglia: seggi aperti oggi, domenica 23 novembre, dalle 7:00 alle 23. Riporta fanpage.it