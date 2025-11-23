Elezioni regionali alle 12 affluenza in calo
Affluenza in calo in Campania, Puglia e Veneto, dove si stanno svolgendo le elezioni regionali. Il dato relativo a tutte le 14.586 sezioni, alle ore 12 di domenica 23 novembre, è dell’ 8,95 per cento. Alla stessa ora, l’affluenza alla precedente votazione era stata del 12,63 per cento. Per quanto riguarda il Veneto, l’affluenza è scesa dal 14,74 per cento, al 10,1. In Campania è calata all’8,25 per cento dall’11,32 del 2020. In Puglia l’affluenza è dell’8,53 per cento, mentre nella precedente tornata era stata del 12,04. 🔗 Leggi su Lettera43.it
