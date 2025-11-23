Elezioni regionali 2025 alle 23 affluenza in calo rispetto al 2020 | Veneto 32,2% era 48,2% Campania 28,1% 37,9% Puglia 32% 42,1%

Affluenza flop in questa tornata elettorale. Numeri più bassi rispetto a 5 anni fa La stagione delle elezioni regionali 2025 giunge al termine. Tra oggi e domani, con seggi aperti dalle 7 alle 23 nel primo giorno e dalle 7 alle 15 nel secondo, tredici milioni di cittadini di Campania, Puglia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Scopri altri approfondimenti

Elezioni regionali 2025. Alle ore 19 nelle 33 sezioni di Nardò ha votato il 31,52% degli aventi diritto. - facebook.com Vai su Facebook

? Leggi l'articolo qui: ilsole24ore.com/art/veneto-cam… #elezioni #regionali #IlSole24Ore Vai su X

Elezioni regionali in diretta: alle 12 affluenza in calo al 8,1% in Campania, 10% in Veneto e 8,5% in Puglia, i risultati del voto - In diretta le elezioni regionali 2025 in Campania, Veneto e Puglia: seggi aperti oggi, domenica 23 novembre, dalle 7:00 alle 23. fanpage.it scrive

Affluenza elezioni regionali Veneto 2025, alle 19 dati in netto calo: 29,32% - La provincia in cui il dato è più alto è quella di Padova, l’unica a superare il 30% ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Elezioni Regionali 23 e 24 novembre 2025: l'affluenza alle ore 23 - Il Servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noto i dati sull'affluenza alle urne alle ore 23 per le Elezioni Regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. Secondo live.comune.venezia.it