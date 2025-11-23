Elezioni regionali 2025 all 12.30 affluenza in calo rispetto al 2020 | Veneto 10,1% era 14,7% Campania 8,2% 11,3% Puglia 8,5% 12%

Alle 12.30 l'affluenza media registrata nelle tre regioni si attesta all'8,9%, un dato più basso di 3,7 punti rispetto alla tornata precedente La stagione delle elezioni regionali 2025 giunge al termine. Tra oggi e domani, con seggi aperti dalle 7 alle 23 nel primo giorno e dalle 7 alle 15 ne.

