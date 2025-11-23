Elezioni numeri clamorosi | il dato è appena arrivato

– L’andamento dell’affluenza alle regionali in Veneto delinea un quadro molto diverso rispetto alla precedente consultazione. I primi dati disponibili mostrano una partecipazione nettamente più bassa, segnando un cambio di passo evidente rispetto al passato. Il confronto con la scorsa tornata elettorale mette in luce una dinamica di voto più lenta, con percentuali che, almeno in questa fase iniziale, non riescono a replicare il ritmo di allora. Alle ore 12 ha votato appena l’ 8,99% degli aventi diritto: un dato sensibilmente inferiore rispetto al 14,73% registrato alla stessa ora nelle precedenti regionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Elezioni, numeri clamorosi: il dato è appena arrivato

