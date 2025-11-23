Educazione socio-emotiva a scuola convegno a Verona con gli esperti di Yale

Veronasera.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 25 novembre, L’Educandato Statale Agli Angeli di Verona ospiterà il convegno Ruler - Edizione 2025, un evento di caratura internazionale organizzato in collaborazione con Perlab (Laboratorio di psicologia, emozioni & ricerca) e lo Yale Center for Emotional Intelligence.L'iniziativa. 🔗 Leggi su Veronasera.it

educazione socio emotiva a scuola convegno a verona con gli esperti di yale

© Veronasera.it - Educazione socio-emotiva a scuola, convegno a Verona con gli esperti di Yale

Leggi anche questi approfondimenti

educazione socio emotiva scuolaA Roma spazi per l'educazione affettiva e alle emozioni fin dalle scuole elementari: il progetto - Lucarelli: "Per combattere la violenza di genere bisogna partire da qui" ... Da romatoday.it

educazione socio emotiva scuolaA scuola arrivano le prime aule dedicate all'educazione affettiva - Nasce "Spazio Emozione", il progetto che insegna a riconoscere e gestire le emozioni per prevenire la violenza di genere. Si legge su today.it

educazione socio emotiva scuolaAI ed empatia a scuola: l’equilibrio che rende umana l’educazione - L'integrazione tra intelligenza emotiva e intelligenza artificiale trasforma la didattica. Da agendadigitale.eu

Cerca Video su questo argomento: Educazione Socio Emotiva Scuola